В 2023 году региональной экспортной субсидией воспользовалось более 30 компаний Прикамья

В ходе ежегодной программы субсидирования экспортных затрат по транспортировке товаров за рубеж (действует в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт») 34 компании из Прикамья возместили до 60% своих расходов во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Субсидированием воспользовались предприятия из Перми, Верещагино, Лысьвы, Чайковского, Чусового, Очера, Кунгура, Краснокамска, поселка Менделеево, сел Верх-Юсьва и Фролы. По данным краевого минэкономразвития, всего в 2023 году на субсидирование затрат экспортеров из регионального бюджета было направлено 30 млн руб. (2022 год – 20 млн руб., 2021 год - 10 млн руб.). Максимальная сумма выплат для одной компании увеличилась с 1,5 до 1,8 млн руб. В 2023 году в рамках первого отбора получателями субсидии стали 29 компаний, еще пять предприятий получат компенсацию по результатам дополнительного отбора, который прошел в сентябре-октябре этого года.

«Подводя предварительные итоги предоставления субсидии экспортерам в 2023 году, хочется отметить, что данная мера поддержки продолжает быть полезной для предпринимателей. При этом нам одинаково важно, когда данным инструментом пользуются уже несколько лет и когда компании получают субсидию впервые. – отметила и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина. – Подчеркну, до 2023 года порядка 80 региональных компаний-экспортеров смогли возместить затраты на транспортировку продукции, и в этом плане мы готовы и дальше поддерживать наш бизнес, от успеха которого зависит экспортный потенциал региона».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о системной поддержке, оказываемой экспортерам региона федеральными и краевыми властями. «Мы активно представляем возможности наших компаний на международных и зарубежных форумах. Это дает хороший эффект во взаимодействии с дружественными странами: только по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 млрд долларов»,– подчеркнул глава региона.