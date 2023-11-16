В Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках
В Адыгее на период с 16 по 17 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с поднятием уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
Фото: perfectstock.ru
По данным ведомства, в указанный период в Майкопском районе пройдут сильные осадки, из-за которых местами возможно превышение неблагоприятных отметок уровня воды в реках.
К жителям региона обратились с рекомендациями о соблюдении мер безопасности и отслеживании официальной информации о погодных условиях.
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