Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

В Адыгее на период с 16 по 17 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с поднятием уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

По данным ведомства, в указанный период в Майкопском районе пройдут сильные осадки, из-за которых местами возможно превышение неблагоприятных отметок уровня воды в реках.

К жителям региона обратились с рекомендациями о соблюдении мер безопасности и отслеживании официальной информации о погодных условиях.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...