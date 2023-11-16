Жителя Краснодара задержали за публичное оправдание взрыва на Крымском мосту

В Краснодаре сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Следствие выяснило, что мужчина размещал в одной из социальных сетей информацию, доступную для широкого круга лиц, оправдывающую терроризм. В частности, злоумышленник заявил об одобрении взрыва на Крымском мосту.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Наказание, предусмотренное по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») – штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Анна Перова, Краснодар