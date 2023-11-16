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В Казани для строительства метро изымут два участка

Власти Казани намерены изъять два земельных участка для строительства первой очереди второй ветки метро. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет об участках на улицах Кул Гали и Фучика. Их общая площадь равна 85,2 кв. м.

Собственники участков будут оповещены об изъятии в течение десяти дней. Комитету земиущества Казани предстоит оценить рыночную цену земель и объектов на них, после чего подписать договоры с владельцами.

"Ъ-Казань"

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