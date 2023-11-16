Двухлетний ребенок пострадал при автоаварии с автобусом в Крыму
В Симферопольском районе Крыма проводят проверку по факту автоаварии с участием пассажирского автобуса, в которой пострадал двухлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма
По данным ведомства, 15 ноября водитель легкового автомобиля Volkswagen, двигаясь в районе села Чистенькое, столкнулся с автобусом №57. На момент аварии в автобусе не было пассажиров. В результате происшествия травмы получили два человека, находившихся в легковом автомобиле. Среди пострадавших двухлетний ребенок.
Ход проверки находится на контроле в региональной прокуратуре.
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