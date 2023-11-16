В Магнитогорске подпольного оружейника осудили на 3,5 года колонии

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор местному жителю, организовавшему подпольную оружейную мастерскую. Ему назначено три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники ФСБ задержали магнитогорца и ликвидировали мастерскую в апреле этого года. Следствие и суд установили, что горожанин занимался незаконным изготовлением огнестрельного оружия из основных частей, которые он приобретал через интернет.

Суд признал жителя Магнитогорска виновным по ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

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