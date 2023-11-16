На Кубани с начала года из оборота изъяли свыше 4,5 тысячи единиц оружия

На Кубани с начала 2023 года из оборота было изъято свыше 4,5 тыс. единиц оружия. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники ведомства за указанный период установили больше 4 тыс. нарушений в сфере оборота оружия, из них 2 тыс. нарушений правил его хранения. По всем установленным фактам были составлены административные материалы.

В общей сложности в крае проверили 28 тыс. владельцев оружия. С начала года было проведено 700 проверок.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram