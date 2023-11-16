Пенсионерка из Жигулевска задержана после попытки поджечь военкомат

Попытку поджога военкомата предприняла 67-летняя жительница Жигулевска в среду вечером. Происшествие случилось на ул. Приволжской, 7А. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердил источник в правоохранительных структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, около 18:00 (MSK+1) женщина пришла к военному комиссариату с бутылкой с зажигательной смесью, подожгла ее и бросила. Пламя охватило площадь около 0,5 кв. м.

После этого силовики задержали женщину. Она сообщила, что совершить преступление ее подговорили неизвестные лица по телефону, в противном случае ей грозили лишением квартиры.

Евгений Чернов