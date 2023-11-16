Куда сходить в Ижевске в эти выходные 18 и 19 ноября

В эти выходные, 18 и 19 ноября, в баре столицы Удмуртии отметят 20-летие легендарного альбома «Нервы», а для тинейджеров кулинарная студия проведет «K-pop» мастер-класс, где научат готовить байтсы и данго. На сценах театров представят спектакль с элементами психического расстройства «Сегодня умер мой кот», абсурдистскую драму и пьесу, герои которой устали от серой реальности и решаются добраться до Москвы через большую воду. Гостей также ждут на «Коктейльную вечеринку» и премьеру фильма про киллера, переживающего психологический кризис. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, BARROCK Фото: vk.com, BARROCK

Где играют группы

17 ноября, в пятницу, в BARROCK отметят 20-летие легендарного альбома «Нервы». Группа «Черный Обелиск» исполнит любимые треки и главные хиты, а также погрузит в атмосферу единения с братскими сердцами. Гостей ждет неустаревающая злободневность и пророческая точность песен «Нервов», которая особенно остро переживается именно сейчас. Входной билет — 1,4 тыс. руб.

18 ноября, в субботу, в BARROCK будут отмечать день рождения группы Гражданская Оборона. В 19:00 здесь соберутся последователи, которые исполнят песни группы и свои авторские треки. Среди выступающих «Трафарет», «Хэдлайнер Улиц», Антон Ширяев и другие. Стоимость входного билета начинается от 350 руб.

19 ноября, в воскресенье, в 19:00 в BARROCK выступят «Электропартизаны» из Санкт-Петербурга. Группа представит новый альбом «Стекло и сталь», где гитарный рок заиграет с психоделическими и остросоциальными текстами. Входной билет — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие спектакли посмотреть

Театр юного зрителя в пятницу, 17 ноября, в 19:00 представляет премьеру «Мы друг друга» (12+). Пластический спектакль расскажет историю «вечной невстречи», пронизанную понятной любовью, о которой, возможно, мы забыли. Стоимость билетов — 500 руб.

В центральной муниципальной библиотеке имени Некрасова 17 ноября в 18:30 пройдет спектакль с элементами психического расстройства «Сегодня умер мой кот» (16+). Гостей ждет история, где кот поймает откатившуюся от человека таблетку. Это была «первая попытка». Участники мероприятия смогут поучаствовать в обсуждении с клиническим психологом Аленой Головиной. Вход свободный.

В субботу, в 18:00, театр Les Partisans представит спектакль «ДЫРЫ» в жанре абсурдистской драмы (16+). Главными героинями истории стали два продавца овощного отдела, которые раскрывают тайны мироздания. Спектакль покажут в Центре современной драматургии и режиссуры, стоимость — от 350 руб.

В театре «Птица» 18 ноября в 18:00 состоится премьера мистической драмы «Гибнет хор». Автор пьесы Ася Волошина изучила материалы первой мировой войны по письмам солдат и создала историю, состоящую из жизней разных людей тех лет. Главные герои, врач и медсестра, едут на фронт и в долгой совместной поездке многое открывают в себе и в другом человеке. Мистика истории заключается в присутствии в нашей жизни тех, перед кем мы испытываем острое чувство вины, которое пытается заглушить главный герой. Стоимость билетов — 400 руб.

В субботу, 18 ноября, в 18:30 на сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии покажут криминальную комедию «Крыша, или Невероятные события парижского предместья» (18+). В основе сюжета законопослушный гражданин и бывший учитель французского, который в один не самый удачный день решает подвезти «девушку в беде», с которой случайно столкнулся на окраине булонского леса. И вот уже двери его тихого дома не закрываются от наплыва неожиданных гостей, а сам он обогащает словарный запас и узнает, что слово «крыша» имеет не одно значение. Стоимость билетов начинается от 660 руб.

18 ноября, в субботу, в 19:00 театральная группировка «Догма» читает пьесу «Большая вода» (18+). История расскажет о друзьях Паше и Сане, которые устали от серой реальности и решаются добраться до Москвы через большую воду. Однако по дороге пассажирам самодельной лодки предстоит встретиться с другой реальностью и понять, есть ли где-то еще берега. Посещение мероприятия пройдет в рамках концепции Free donation (свободная цена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, кулинарная студия «Концепт» Фото: vk.com, кулинарная студия «Концепт»

Какие мастер-классы посетить

Национальная библиотека Удмуртии 17 ноября в 16:00 проведет квиз «От клинописи до комиксов» (6+). Участников ждет мультимедиа-игра, где они пройдут весь путь развития книги и письменности от наскальных рисунков до современных образцов книжного искусства. Стоимость билета для взрослого — 400 руб., ребенка — 300 руб.

Студия керамики «Мугур» 18 ноября проведет мастер-классы (6+). В 11:00 гостей научат делать пиалы «Ежик», в 14:00 — сырную тарелку. Стоимость мероприятия для взрослого составляет 1 тыс. руб.

В воскресенье, 19 ноября, в 14:00 кулинарная студия «Концепт» представит детский мастер-класс «K-pop» с аниматорами (6+). Участников научат готовить куриные байтсы в соусе терияки и данго. Стоимость — 1,6 тыс. руб.

Цветочная мастерская BonBon в воскресенье, 19 ноября, в 17:00 проведет мастер-класс с сухоцветами (18+). Гостей ждет «Коктейльная вечеринка», где научат составлять композицию и держать баланс между формой и цветом. Стоимость — 1,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие премьеры фильмов состоятся

В центре российской комедии «Папаша в бегах» (12+) оказался сибиряк Толя, который готовится стать отцом. В попытке сбежать от ответственности Толя отправляется на вахту, но по пути знакомится с беспризорником Колей. Вот только героя принимают за похитителя детей и объявляют в розыск. Так начинается невероятное путешествие в городок Когалым, которое навсегда изменит жизни Коли и Коли.

Американский боевик «Убийца» (18+) познакомит зрителя с историей опытного киллера, переживающего психологический кризис. Мужчина, совершивший немало убийств, начинает чувствовать раскаяние за свои преступления.

Эффектное и ироничное каскадерское кино от российского режиссера «Легенда о самбо» (12+) расскажет, как в стране разработали новое национальное искусство самообороны. Займутся этим сотрудник НКВД и мастер боевых искусств Виктор Спиридонов вместе с советским разведчиком Василием Ощепковым.

Подготовила Софья Лямина