Налоговую ставку на жилье в Ижевске дороже 2 млн рублей увеличат на 10%

В столице Удмуртии для владельцев квартир и жилых домов дифференцировали ставки. В частности, платить налог по повышенной ставке будут владельцы «дорогой недвижимости», заявили в пресс-службе администрации города. Такое решение сегодня, 16 ноября, приняли депутаты гордумы Ижевска. Применять ставку начнут в 2025 году при расчете налога за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Дифференцированные ставки по налогу на имущество физических лиц установили в зависимости от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Так, если стоимость объекта меньше 2 млн руб., то ставка составит 0,15%. Таким образом, плата не изменится для 77% собственников домов и 58,4% квартир.

Если кадастровая стоимость жилья выше 2 млн руб., то налоговая ставка увеличится на 10% и составит 0,165%. Кроме того, увеличена налоговая ставка до 0,3% в отношении объектов незавершенного строительства. Таким образом власти рассчитывают стимулировать собственников достроить объект, зарегистрировать его и платить налоги по пониженной ставке.

Для недвижимых комплексов, гаражей и машиномест, хозяйственных строений и сооружений, площадь которых более 50 кв. м, ставка налога останется прежней - 0,15%.