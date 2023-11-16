Комиссия заксобрания рекомендовала лишить Илью Лисняка депутатских полномочий

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня постоянная депутатская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата заксобрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей рассмотрела поступившие к ней материалы в отношении депутата Ильи Лисняка (фракция «Справедливая Россия — За правду»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Лисняк

Фото: телеграм-канал Ильи Лисняка Илья Лисняк

Фото: телеграм-канал Ильи Лисняка

По данным «Ъ-Прикамье», по итогам рассмотрения комиссия направила на рассмотрение заксобрания вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Лисняка. В пресс-службе заксобрания подтвердили эти сведения.

По информации «Ъ-Прикамье», такое решение было принято по двум основаниям. Во-первых, депутат неоднократно скрывал часть своих доходов. Так, комиссия выявила не отраженные в документах займы на сумму свыше 500 тыс. руб. Аналогичные нарушения у Ильи Лисняка были выявлены в апреле этого года.

Во-вторых, парламентарий пропустил шесть подряд пленарных заседаний парламента, что, согласно новым поправкам, является поводом для лишения его депутатских полномочий. Парламентская комиссия признала причины, по которым депутат якобы не может посещать пленарные заседания, неуважительными.

По данным «Ъ-Прикамье», на каждый пропуск заседания депутат представил объяснение в письменном виде. Почерковедческая экспертиза его заявлений выявила, что они подписаны не рукой парламентария.

Сам Илья Лисняк в апреле этого года покинул РФ на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела по фактам вымогательства. Судом он был объявлен в федеральный розыск.