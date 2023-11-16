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Свои разработки на форуме CHTF в Китае представили 30 нижегородских IT-компаний

От Нижегородской области в Международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае участвуют около 30 IT-компаний. Они представлены на совместном стенде региона и конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

На совместном стенде можно, в частности, ознакомиться с каталогом решений госкорпорации «Росатом», посвященных ядерной медицине, технологиям опреснения и выработке чистой энергии, flow платформой для электромобилей от Hyper, позволяющей управлять транспортными потоками и оптимизировать нагрузку на зарядные станции. Также на выставке представлена продуктовая линейка Сбербанка, включая технологии распознавания и синтеза речи, а также автономного вождения.

По словам губернатора Глеба Никитина, IT-решения нижегородских компаний презентует АНО «Горький Тех». «На главной технологической выставке Китая мы представляем фактически не только наш регион, но и достижения цифровой индустрии всей России. Это разработки в сфере маркетинга, дизайна и аналитики данных, в сфере обеспечения безопасности на дорогах и повышения производительности труда на промышленных предприятиях. Задача нашего стенда – проинформировать китайских партнеров о том, что собой представляет Нижегородская область, и презентовать достижения отечественной IT-отрасли»,— отметил губернатор.

Выставка CHTF впервые состоялась в 1999 году и сейчас является крупнейшим технологическим мероприятием в Китае. Планируется, что в этом году в ней примут участие более 100 стран и регионов. Площадь CHTF-2023 составила 500 тыс. кв. м.

Андрей Репин

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