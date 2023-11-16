Группу автоподставщиков из бывших полицейских осудят в Дзержинске

Завершено расследование уголовного дела в отношении группы предполагаемых мошенников в сфере страхования, в которую входили сотрудники ГИБДД Дзержинска, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Им также вменили в вину служебный подлог по ст. 292 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2019-2021 годах фигуранты составляли подложные протоколы о ДТП с участием автомобилей, данные о которых и их владельцев бывшие полицейские получали от подельников. Они вносили в официальные документы ложные сведения об авариях. Затем участники группы обращались с фальшивыми документами в страховую компанию и через суд добивались возмещения ущерба от повреждений машин. Суды постановили выплатить ущерб.

Фигуранты не признали вину. Уголовное дело направлено в суд.

Владимир Зубарев