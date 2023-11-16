В Челябинске автомобиль врезался в остановку после ДТП

На улице Доватора в Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Один из них въехал в остановочный комплекс, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД.

Авария произошла ранним утром 16 ноября. Около 6:30 на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна, горожанка за рулем Ford Fusion совершила столкновение с Opel Astra, после чего автомобиль изменил траекторию движения и врезался в автомобиль такси Kia Rio. Затем Ford врезался в дорожное ограждение, а Kia въехала в остановку.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водительница Ford и пассажир такси. Обстоятельства ДТП устанавливаю сотрудники Челябинской Госавтоинспекции.

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