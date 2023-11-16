Налоговые ставки дифференцировали для владельцев коммерческой недвижимости в Ижевске

В столице Удмуртии для физических лиц, которые владеют коммерческой недвижимостью, внедрили дифференцированные налоговые ставки. Так, при стоимости объекта до 20 млн руб. ставка составит 1,2%, более 20 млн руб. — 2%. Такое решение было принято сегодня, 16 ноября, на сессии гордумы Ижевска, сообщает пресс-служба муниципалитета.

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Налог исчислялся в зависимости от вида объекта налогообложения. Так, ставку в 1,2% установили в отношении торговых объектов, деловых центров, офисных помещений, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Соответственно, ставка в 2% применялась к иным объектам налогообложения.

Теперь при исчислении налога от кадастровой стоимости объекта размер ставки налога уменьшится в отношении 37% объектов недвижимости, для 62,2% — не изменится. При этом владельцы 0,7% объектов столкнулся с увеличением.

Вместе с теми в Ижевске устанавливается налоговая льгота для физических лиц, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Предпринимателям, чтобы воспользоваться ей, необходимо инвестировать не менее 30 млн руб. в капремонт или реконструкцию объектов недвижимости. Речь идет об административно-деловых и торговых центрах, офисах, торговых объектах и объектах общественного питания, а также бытового обслуживания. В этом случае предпринимателя на пять лет освободят от уплаты налога на имущество физических лиц. Предоставление налоговой льготы начнется с 2025 года при расчете налога за 2024 год.