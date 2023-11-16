В Татарстане против несовершеннолетних совершили 1,7 тысячи преступлений

За январь–сентябрь 2023 года против несовершеннолетних в Татарстане совершили 1,7 тыс. преступлений, что на 30 преступлений меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Большинство преступлений касается злостного уклонения от уплаты алиментов. Это 46% от общего числа. При этом в этом году число убийств несовершеннолетних снизилось с шести до двух, истязаний — с 33 до 28, случаев умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью — с 21 до 14), количество преступлений против половой неприкосновенности детей — с 358 до 333.

"Ъ-Казань"