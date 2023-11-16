В Москве проходит защиту заявка на строительство обхода Балахны

Заявка Нижегородской области, содержащая проектную документацию по строительству автомобильного обхода Балахны, проходит защиту в Москве. Это незавершенный участок в составе дороги Р-152 «Шопша-Иваново-Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первая очередь проекта, обход Заволжья, была введена при губернаторе Валерии Шанцеве. Достроить вторую очередь дороги жителям Балахнинского района пообещал Глеб Никитин еще при избрании на первый срок. Однако проект оказался очень капиталоемкий проект.

Построить дорогу предлагала ДСК «Автобан», с которой правительство Нижегородской области планирует заключить договор на строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Этот проект при работе с федеральным правительством был выбран приоритетным, поскольку позволит получить инфраструктурные бюджетые кредиты на развитие района Новинок.

Тем не менее, региональное правительство пытается привлечь софинансирование из бюджета РФ и на строительство обхода Балахны.

Роман Кряжев