62% жителей Ижевска поддерживаю длительные январские праздники

В столице Удмуртии 62% опрошенных жителей поддерживают длительный отдых на новогодние праздники. Свое мнение респонденты обосновывают возможностью побыть с семьей и отдохнуть от работы, сообщает пресс-служба SuperJob. Чаще нерабочей январской декаде радуются женщины, чем мужчины — 67% и 57%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Однако еще 8% ижевчан называют 10-дневнфе новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну. 17% респондентов оказались равнодушны к продолжительности новогодних каникул, поскольку работаю в сменном графике.