В Ялте сотрудника госстройнадзора поймали на взятке

В Ялте взяли под стражу главного консультанта отдела управления госстройнадзора за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

По данным ведомства, мужчина через посредника потребовал взятку от руководства стройфирмы за выдачу заключения о соответствии здания в поселке Гаспара градостроительным нормам.

Посредница получила от организации 2 млн руб. 11 ноября. В дальнейшем деньги она должна была передать подозреваемому. В ходе обысков дома у подозреваемого обнаружили предметы, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступления.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере). Его сообщница стала фигуранткой дела, возбужденного по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Анастасия Донскова

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