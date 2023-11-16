Семерых ростовчан будут судить за незаконную банковскую деятельность на 1,3 млрд рублей

Ленинский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении семерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, с 2007 по 2022 год участники преступной группы создавали фиктивные фирмы, изготавливали и представляли в кредитные учреждения свыше 15 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный фигурантами от противоправной деятельности, превысил 1,3 млрд руб.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), в незаконном создании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Кристина Федичкина