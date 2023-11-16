Здание БашНИПИнефти в Уфе включили в перечень памятников архитектуры

Башкультнаследие включило здание БашНИПИнефти, расположенное на улице Ленина, 86 в Уфе, в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Приказ подписал исполняющий обязанности начальника управления Салават Кулбахтин. Ранее объект был включен в перечень выявленных памятников архитектуры.

Приказом утвержден предмет охраны объекта культурного наследия: его расположение, объемно-пространственное и композиционное решение, декоративное убранство и интерьеры.

В границах территории охраны запрещено капитальное строительство новых объектов, проведение мелиоративных, земляных и иных работ. На фасадах и крыше трехэтажного здания нельзя устанавливать кондиционеры, крупногабаритные антенны и иное оборудование. Также запрещено прокладывать наземным способом сети водоснабжения, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения, устанавливать киоски, павильоны, навесы и малые архитектурные формы за исключением восстановления утраченных, засорять территорию отходами.

Здание построено в 1956 году. Оно сложной конфигурации, главный фасад акцентирован центральным портиком с многогранными колоннами коринфского ордера, стены и колонны отделаны фактурной штукатуркой. На дворовом и торцевом фасадах боковые ризалиты. На охрану поставлены интерьеры фойе, лестничных маршей и актового зала, украшенные лепниной.

Наталья Балыкова

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