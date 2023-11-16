«Содержим себя сами»

Весной 2021 года Свердловскую киностудию возглавил Виктор Шадрин, перед которым была поставлена задача возобновить процесс кинопроизводства. О первых премьерах после перезагрузки и источниках финансирования господин Шадрин рассказал в интервью «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин

Фото: Пресс-служба Свердловской киностудии Генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин

Фото: Пресс-служба Свердловской киностудии

— Новая команда возглавила Свердловскую киностудию весной 2021 года, пообещав провести ее масштабную перезагрузку. С какими сложностями вы столкнулись?

— К началу перезапуска на студии не было ни одной современной кинокамеры. Профильные специалисты за годы «тихого существования» разъехались по другим регионам. Само здание звалось по-прежнему киностудией, но найти там можно было что угодно, кроме кинопроизводства.

Министерство культуры России поставило задачу вернуть студию к жизни — начать снимать картины, которые сможет увидеть зритель нашей страны и профессиональное сообщество на кинофестивалях.

— Какие проекты сейчас в работе?

— Сейчас в производстве Свердловской киностудии 12 картин: есть полный и короткий метр, игровые и документальные картины. Будущий год станет для нас большим событием. Мы готовим первые, после перезапуска, общероссийские кинопремьеры. Зритель сможет увидеть результат нашего труда на больших экранах. В прокате должны выйти фильмы: «Сломя голову» (режиссер Евгений Григорьев); «Длительные свидания» (режиссер Георгий Лялин) и «Втроем» (режиссер Александра Сарана).

— За счет чего идет финансирование проектов?

— На общих основаниях Свердловская киностудия участвует в конкурсах на получение субсидий в Министерстве культуры РФ. Как и другие кинопроизводящие компании, участвуем в питчингах, находим соинвесторов. Сейчас все наши игровые полнометражные картины мы делаем совместно с крупными онлайн-платформами: KION («Сломя голову»), Start («Длительные свидания», «Втроем»).

Важным проектом киностудии стала Школа кино. Благодаря субсидии Министерства культуры РФ нам удается бесплатно обучать людей специальностям второго состава киногруппы. Появилась возможность привозить в качестве преподавателей ведущих действующих кинематографистов страны, собирать профессиональное комьюнити в регионе.

Мы обучили больше 200 специалистов. Это помогло решить часть кадровых вопросов. Лучшие выпускники работают в наших проектах. Начали приезжать другие киногруппы, потому что отпала необходимость везти с собой специалистов второго состава, они снова есть на Свердловской киностудии.

АО «Свердловская киностудия» находится на полном финансовом и техническом самообеспечении. В нашем управлении находятся 20 тыс. кв. метров, включающих в себя как корпуса киностудии, так и прилегающие территории.

Мы не получаем государственного финансирования, но сохраняем рентабельность. Содержим себя сами на базе арендного комплекса. Все, что зарабатываем, вкладываем в содержание и обновление киностудии.

Для работы студии нужна инфраструктура: съемочные павильоны, оборудование. Нужны люди, способные работать в кинопроизводстве.

У нас появились две профессиональные кинокамеры. В этом году увеличили штат работников в связи со значительным ростом объемов кинопроизводства, работой Школы кино, проведением фестиваля и так далее. Сейчас заняты спецтранспортом и административно-хозяйственной частью.

Хочется преодолевать этапы быстрее, но находить деньги на все наши сферы очень непросто. У студии большие потребности, в ее содержание годы ничего не вкладывали. Поэтому сейчас нужно много.

— Как Свердловская киностудия оказывает влияние на культурную жизнь региона?

— Основной нашей деятельностью является кинопроизводство, ее мы активно развиваем. Очень благодарны за поддержку министерству культуры Свердловской области. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева создана кинокомиссия. Она активно помогает организациям, которые приезжают в наш регион снимать кино.

Кинопроизводство в регионе улучшает социальное самочувствие, ускоряет темпы развития смежных областей. Когда начинают приезжать много киногрупп, нужно больше гостиниц, больше мест отдыха, больше вариантов, где вкусно поесть и т.д. Сервисы в регионе вынуждены эволюционировать, учитывая новый масштабный запрос. Кроме этого, узнавать на большом экране родные города, поселки приятно зрителю.

Сама киностудия — большое открытое действующее культурное пространство в центре города для всех желающих. Можно просто приехать и выбрать то, что нравится, интересно провести время. Есть экскурсии, есть мастер-классы, проходят творческие встречи. Есть ежегодный кинофестиваль «Одна шестая», где можно посмотреть самое разное кино со всего Евразийского континента. Мы стараемся, чтобы сегодня Свердловская киностудия была одним из драйверов развития и популяризации региона.

Беседовал Алексей Буров