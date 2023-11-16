СКР проверит информацию о разрушении моста из-за которого три села оказались «отрезанными от цивилизации»

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность) в связи с сообщениями о разрушении моста через реку Кия в Мариинском муниципальном округе.

По информации в СМИ «жители поселков Таежно-Михайловка, Таежно-Александровка и Туйла оказались изолированными от цивилизации», сообщая, «что у них заканчиваются продукты питания, и они озабочены оказанием при необходимости медицинской помощи».

По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, сказано в сообщении следственного управления в его Telegram-канале.

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Игорь Лавренков