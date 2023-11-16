Пермьстат: в октябре цены на продукцию птицеводства выросли на 15%

В Прикамье за октябрь продукция птицеводства подорожала на 15%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Пермьстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации органа региональной статистики, за месяц яйцо куриное подорожало на 15%, куры охлажденные и мороженые — на 4,9%, окорочка куриные — на 2,2%, кулинарные изделия из птицы — на 1,7%. Рост цен на продукцию птицеводства наблюдается четвертый месяц подряд.

По сравнению с сентябрем, индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае в октябре составил 101,36%. Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,28%, непродовольственные товары подорожали на 1,47%, а цены на услуги увеличились на 1,31%.

Из продуктов заметнее всего рост цен на масло оливковое (+8,9%), консервы томатные (+7,8%), шоколад (+6,3%), пшено (+4,6%), сосиски, сардельки (+4,2%), булочные изделия из муки высшего сорта (+4,2%). Также увеличилась стоимость бананов (+6,9%), апельсинов (+5,5%). Одновременно подешевели яблоки (+7,9%), груши (+3,4%) и лимоны (+2%).

В кафе, столовых и ресторанах динамика цен составила от +1% до +5,1%. Стоимость непродовольственных товаров поднялась в октябре в среднем на 1,5%. Также подорожала металлическая посуда (+6,4%), меховые (+4,5%) и ювелирные изделия (+4,3%). Цены электротоваров продолжали меняться разносторонне: максимальное ее увеличение зафиксировано на электропылесосы (+12,4%).