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Почти 40% татарстанцев тратят большую часть денег на еду

В Татарстане 39% опрошенных жителей заявили, что тратят большую часть своих средств на еду. Опрос провели специалисты сервиса hh.ru.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Второе место среди самых популярных трат — оплата ипотеки. 33% опрошенных сказали, что именно на оплату ипотечного кредита у них уходит наибольшая сумма.

Третью строчку здесь занимают платежи за ЖКУ. Об этом заявили 32% респондентов. Также в список наибольших трат вошли выплата кредитов, дети, транспорт, отдых и лечение.

"Ъ-Казань"

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