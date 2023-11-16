В Челябинской области ввод жилья сократился на 3,5%

В январе-октябре 2023 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,67 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 3,5% или на 60 тыс. кв. м меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Сокращение объемов ввода жилья произошло за счет индивидуального строительства: население сдало на 10,8% меньше, чем годом ранее. Всего южноуральцы ввели в эксплуатацию 952,2 тыс. кв. м. Застройщики-компании сдали 716,65 тыс. кв. м, что на 7% больше по сравнению с январем-октябрем 2022 года.

Всего за десять месяцев юридические лица ввели в эксплуатацию 369 домов, жители региона почти 7 тыс. Всего построено 21,1 тыс. новых квартир.

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