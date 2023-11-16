Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдолг Удмуртии сократился на 3,31 млрд рублей в октябре

В Удмуртии по данным на 1 ноября государственный долг составил 68,45 млрд руб. Это на 3,31 млрд меньше объема предыдущего месяца, сообщает пресс-служба минфина региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В структуре госдолга бюджетные кредиты составляют 93% или 63,45 млрд руб. по ставке 0,1% годовых, обязательства по ценным бумагам — 7% (5 млрд руб.). По ним ставка составляет 10,5%.


Расходы на обслуживание по состоянию на 1 ноября составили 398 млн руб. Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...