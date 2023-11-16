Госдолг Удмуртии сократился на 3,31 млрд рублей в октябре

В Удмуртии по данным на 1 ноября государственный долг составил 68,45 млрд руб. Это на 3,31 млрд меньше объема предыдущего месяца, сообщает пресс-служба минфина региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В структуре госдолга бюджетные кредиты составляют 93% или 63,45 млрд руб. по ставке 0,1% годовых, обязательства по ценным бумагам — 7% (5 млрд руб.). По ним ставка составляет 10,5%.

Расходы на обслуживание по состоянию на 1 ноября составили 398 млн руб. Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует.