Прокуратура обязала челябинский МУП устранить нарушения трудовых прав водителей
Проверка соблюдения трудовых прав водителей МУП «Служба организации движения», проведенная прокуратурой Курчатовского района Челябинска по сообщениям СМИ, выявила нарушения со стороны руководства предприятия. В частности, средняя продолжительность одной смены в среднем за август составила 17,7 часа, хотя трудовое законодательство предусматривает работу не более 12 часов в день.
«Кроме того, продолжительность рабочей недели у водителей в среднем составила 89 часов при установленной норме 56 часов, — сообщают в прокуратуре Челябинской области. — В Трудовых договорах кондукторов и водителей отсутствовали обязательные условия о режиме рабочего времени и времени отдыха».
Прокурор района внес представление директору МУП «СОД» с требованием устранить нарушения и рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности для виновных лиц. В отношении руководителя предприятия возбудили административное дело о нарушении трудового законодательства, оно направлено на рассмотрение в трудовую инспекцию.