В Омске мошенники по поддельным документам получили кредиты на 9 млн рублей

Арестованы мошенники, похитившие свыше 9,1 млн руб. у банка в Омске. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, под стражу заключены 53-летняя омичка и ее 47-летний знакомый, в отношении которых возбуждены девять уголовных дел о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и одно дело о покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ).

Согласно версии следствия, в период 2020-2021 годов обвиняемые изготавливали копии трудовых книжек, справки 2-НДФЛ с персональными данными своих знакомых, для чего использовали поддельные печати различных организаций. Эти бумаги они предоставляли в банк для получения ипотечного кредита на приобретение земельного участка или готового жилья. Сотрудники финансовой организации, уверенные в благонадежности клиентов, принимали положительное решение о выдаче ипотеки.

Расследование установило, что злоумышленники оформили девять договоров кредитования на сумму от 880 тыс. руб. до 1,09 млн руб. Непродолжительное время заемщики погашали кредит, после чего внесение средств прекращали. «Последним займом на 1,3 млн руб. не смогли распорядиться, так как сделку прервали сотрудники службы безопасности банка», — сообщили в полиции. Потери кредитной организации составил 9, 1 млн руб., подсчитали следователи.

В УМВД по Омской области отметили, что обвиняемая с 2011 года сменила девять фамилий, ее сообщник менял фамилию дважды.

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Илья Николаев