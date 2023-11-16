Бывший челябинский губернатор стал кредитором ПО «Монтажник»

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве АО «Производственное объединение „Монтажник“» удовлетворил заявление бывшего главы региона Бориса Дубровского о замене кредитора в реестре требований должника. Экс-губернатора получил право на взыскание 218,7 млн руб. с предприятия. Решение принято 15 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Борису Дубровскому перешли требования кредитора магнитогорского предпринимателя Владимира Родионова. Задолженность подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», изначально долг ПО «Монтажник» в 218 млн руб. была перед экс-губернатором, но он переуступил ее господину Родионову. Всего предприятию, которое находится в процессе конкурсного производства с 2021 года, предъявили требования более 180 кредиторов на общую сумму 1,8 млрд руб. В рамках дела о банкротстве была доказана аффилированность Бориса Дубровского с компанией. Конкурсный управляющий направил заявление о привлечении экс-губернатора и его сына Александра Дубровского, владевшего предприятием к субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» на общую сумму более 930 млн руб.

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