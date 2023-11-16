На Урале экс-сотрудницу банка будут судить за хищение 1,5 млн у пенсионера

В Березовском (Свердловская область) перед судом предстанет 42-летняя экс-сотрудница банка, обвиняемая в хищении средств пенсионера-вкладчика, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным ведомства, женщину обвиняют по х п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, женщина, являясь ведущим операционистом отделения банка, благодаря своему служебному положению имела доступ к информации о вкладчиках. В декабре прошлого года она узнала, что на счету пожилого мужчины из Березовского есть крупные накопления. Также она выяснила, что в силу своего возраста и состояния здоровья пенсионер социально не активен и сам в банк не придет.

В феврале этого года банковская сотрудница от имени пенсионера сформировала заявление о выдаче банковской карты и об открытии на его имя нового банковского счета. В заявлении она сама поставила подпись от его имени. После этого женщина привязав к банковской карте подконтрольный абонентский номер и получила доступ к двум счетам пенсионера через мобильное приложение. Далее сотрудница перевела на счет, к которому была привязана новая банковская карта, 1,5 млн руб.

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

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