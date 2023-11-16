В Геленджике насчитали 2 тысячи многодетных семей

В Геленджике в настоящее время проживают 1,9 тыс. многодетных семей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэрии Янина Скорикова.

Большую часть составляют семьи, воспитывающие троих детей (1,4 тыс.). В 393 семьях воспитывают по четыре ребенка, в 125 — по пять. В городе зарегистрирована только одна семья, в которой проживают 12 детей.

В общей сложности на курорте в многодетных семьях проживают 6,9 тыс. детей.

Анастасия Донскова

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