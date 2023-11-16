В Челябинской области проведут мероприятия ко дню правовой помощи детям

Управление Минюста России по Челябинской области выступит координатором запланированных в регионе на 20 ноября мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Как сообщают в министерстве, на базе органов государственной власти и местного самоуправления, органов социальной защиты населения, опеки и попечительства, образовательных учреждений развернут консультационные пункты для оказания на бесплатной основе юридической помощи детям, родителям, усыновителям, опекунам и тем, кто планирует ими стать.

В минюсте отмечают, что обратившимся за правовой помощью помогут в составлении документов, проконсультируют устно и письменно по самым актуальным вопросам.

20 ноября 1959 года ООН приняла Декларацию прав ребенка. Традиционно в этот день проводятся мероприятия, напоминающие о необходимости оказывать помощь детям.