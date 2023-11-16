Валидол и перелеты в эконом-классе подешевели в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 8 по 13 ноября изменилась стоимость ряда товаров. Так, наиболее значительно подорожали свежие огурцы — 14%, а стали дешевле сосиски и сардельки — 5,5%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, ценник вырос на картофель — 8,1%, свежую белокочанную капусту — 5%, свежие помидоры — 4,9%, репчатый лук — 3,9%. При этом подешевели бананы — 4,6%, столовая свекла — 4,4%, творог — 2,3%, маргарин — 2,2%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 2,7% подорожало туалетное мыло, детские бумажные подгузники — на 1,7%. Снизилась цена на зубную пасту на 2,9%, а валидол стал дешевле на 1,9%. Стоимость полета в салоне эконом-класса также подешевела на 13,5%.