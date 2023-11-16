КСП не нашла нарушений в законопроекте о передаче муниципальных градполномочий региональным властям

Контрольно-счетная палата Пермского края опубликовала заключение на законопроект губернатора Дмитрия Махонина о получении регионом градполномочий от администрации Перми. Согласно заключению от 13 ноября, экспертизой проекта закона нарушений и недостатков, препятствующих его рассмотрению, не выявлено.

Принятие законопроекта повлечет за собой увеличение средств на перераспределяемые полномочия по подготовке документации по планировке территорий Перми, подготовке изменений в такую документацию на сумму 52,2 млн руб. Из них с 2024 по 2026 год на эти цели потребуется по 17–17,6 млн руб. ежегодно. С 1 января 2024 года в краевую собственность планируется также принять МБУ «Институт территориального планирования», которое будет выполнять вышеуказанные работы. Необходимые суммы на это предусмотрены законопроектом о бюджете на 2024–2026 годы в виде субсидии БУ «Институт территориального планирования». Финансирование изъятия земельных участков для проектов комплексного развития территорий не потребуется, так как расходы в этом случае понесет застройщик.

В конце минувшей недели стало известно о готовящейся передаче ряда градостроительных полномочий от администрации Перми на региональный уровень. Соответствующий законопроект внесен в краевое законодательное собрание. В случае его одобрения правительству Прикамья перейдут функции по подготовке документации по планировке территории Перми для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирными домами. Краевые власти будут также изымать участки и объекты недвижимости, заключать соглашения об их изъятии для комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки. Документ рассмотрят в двух чтениях на заседании краевого парламента 30 ноября. Процесс перераспределения полномочий между мэрией Перми и регионом начался еще в 2021 году. Источники сообщают, что правительству могут быть также переданы градостроительные или архитектурные полномочия от Пермского муниципального округа, Краснокамска и Добрянки.