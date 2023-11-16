В Челябинске автобус насмерть сбил пешехода возле ЮУрГУ

В Челябинске водитель автобуса №123 насмерть сбил пешехода возле Южно-Уральского государственного университета. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 ноября около 17:45 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Лесопарковой. 41-летний водитель автобуса ЛиАЗ, следуя по маршруту №123, при повороте с Лесопарковой на Ленина совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В результате 20-летний пешеход скончался на месте происшествия.

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