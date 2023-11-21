Цены застыли на дне бокала

Кубанские виноградари собрали в этом году 260 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям, по данным властей, привели погодные условия — в самом крупном виноградарском районе Кубани во время созревания ягоды прошли сильные дожди. Производители кубанского вина не прогнозируют увеличения его стоимости из-за неурожая, по их данным, незначительный рост цен на винодельческую продукцию возможен в пределах инфляции. Они отмечают, что основная проблема для отрасли сегодня — не снижение сбора винограда, а давление на рынок импортной бутилированной винодельческой продукции стоимостью до 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году в регионе собрали 260 тыс. тонн винограда

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В этом году в регионе собрали 260 тыс. тонн винограда

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в этом году в регионе собрали 260 тыс. тонн винограда. Это на 7% меньше, чем в прошлом году. В 2022 году на Кубани урожай винограда составил 280 тыс. тонн, почти 75% ягоды собрали в Темрюкском районе.

Дождь подмочил цифры

«Ситуацию осложнила погода. В Темрюкском районе, в одном из виноградарских муниципалитетов края, во время созревания ягоды прошли сильные дожди»,— сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вместе с тем сокращение урожайности винограда не отразится на стоимости готовой винодельческой продукции, отмечают опрошенные «G» представители отрасли.

«Этот фактор значимого влияния на уровень цен на вино не окажет. Можно ожидать рост на 5–7%. Он будет обусловлен ростом ставок акцизов, а также удорожанием вспомогательных материалов. 2023 год выдался сложным для рынка, который переполнен винами российских производителей вследствие высокого урожая винограда в 2022 году, а также из-за наличия на полках большого количества очень доступного импортного вина стоимостью чуть выше 300 руб.»,— заявил «G» генеральный директор темрюкской винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

Основатель «Винодельни Гунько» из станицы Нижнебаканской Крымского района Владимир Гунько заявляет, что урожай этого года стал одним из лучших за последние годы, официальные цифры, по его мнению, занижены.

«Не было никакого снижения урожая, обычный год. Просто меньше стали производить и покупать винограда. Дело в том, что огромные поставки импортной винодельческой продукции из Грузии, Молдовы и других стран Европы вызвали серьезные проблемы в отрасли. Эти поставки привели к падению объемов продаж российского вина, а складская затаренность винодельческих хозяйств стала беспрецедентной. Емкости заполнены вином из предыдущего урожая, новый некуда девать»,— комментирует Владимир Гунько.

Он добавляет, что стоимость винодельческой продукции может увеличиться в пределах инфляции — до 10%.

Импорт давит на гроздь

По данным замминистра сельского хозяйства региона Владимира Сухомлинова, объем поставок вина из-за рубежа в Краснодарский край в первом квартале текущего года вырос на 30% и составил 7,3 млн дал. При этом собственное производство вина в крае составило 6 млн дал — превышение импорта над собственным производством составило 1,3 млн дал. В частности, рекордным стал импорт игристых и шампанских вин — 1,9 млн дал (без учета стран ЕАЭС). В прошлом году этот показатель был ниже на 32%.

Кубанские виноделы называют засилье дешевого импортного вина одной из главных проблем. Чтобы поддержать продажи российской продукции, правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, они будут действовать до конца 2023 года.

По мнению председателя совета директоров, президента винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, российский рынок «затоплен» дешевым импортным суррогатом, который позиционируется как вино.

«Ситуация абсолютно критическая. На данный момент мы фиксируем рекордный объем данной продукции. Да, мы приняли новую систему пошлин, но до конца это не исключает несправедливую конкуренцию. Пошлины не все решают, так как есть страны, которые ими не облагаются»,— добавил господин Титов.

Он напомнил, что в стране существуют законы, которые подразумевают проверку качества продукции, представленной на полках, однако никаких «широких действий» по изыманию суррогата из оборота не предпринимается.

— 42% российских вин и 43% шампанского производят на Кубани — 30 тыс. га в регионе выделено под виноградные угодья — 33,5% от общей площади виноградников в России занимают кубанские виноградные насаждения — 86 виноградарских организаций работают в Краснодарском крае — 147 крестьянско-фермерских хозяйств специализируются на виноградарстве

Виноградари ждут трактористов

Дефицит рабочей силы в отрасли виноградарства и виноделия Кубани также является существенной проблемой. По оценке виноделов, он достигает 50%.

«Мы испытываем глубочайший дефицит рабочей силы. Страдают от этого виноградники, производство и даже наш центр туризма, который является неотъемлемой частью компании»,— отметил господин Титов.

По словам Петра Романишина, в дефиците — трактористы, рабочие на виноградниках.

Гендиректор ООО «Агрофирма "Южная"» Игорь Чемерис также заявил о «катастрофической» нехватке трактористов в отрасли виноделия. По его словам, трактористам предлагают зарплату 80–120 тыс. руб., но работников все равно не хватает.

Владимир Гунько отмечает, что в виноградарских хозяйствах, расположенных «подальше от моря», кадровый вопрос настолько остро не стоит. «Зарплату надо повышать, и не будет кадровых проблем»,— уверен эксперт.

Длинные деньги не тянутся к лозе

Для восстановления объемов производства продукции, которое ранее осуществлялось российскими предприятиями из импортного виноматериала, необходимо еще пять-шесть лет активной работы по закладке виноградников, подсчитали в региональном минсельхозе.

«Закладка новых виноградников нашими собственными саженцами составляет 60%, и эта цифра будет увеличиваться. Весной этого года мы уже заложили 1,3 тыс. га виноградников. Общая площадь виноградников Краснодарского края в России составляет 33,5%»,— рассказал господин Сухомлинов.

Ожидается, что производство саженцев в крае увеличится на 27% и составит 4,2 млн штук в год за счет вступления в строй нового, уже четвертого питомника.

Представители отрасли заявляют о необходимости в течение пяти лет выдавать субсидии на покупку не только отечественных, но и импортных саженцев винограда.

«Наши питомники по выращиванию саженцев винограда пока не сформированы окончательно и не могут полностью удовлетворить потребность виноградарских хозяйств. Нужен переходный период, чтобы уйти от импортной зависимости и увеличить площади виноградников. Пока наши питомники удовлетворяют спрос примерно на 20%»,— отметил основатель «Винодельни Гунько».

Также, по его словам, актуальной поддержкой государством виноградарей стала бы возможность брать долгосрочные кредиты. «Банки не хотят работать с виноградарями, им выгодно работать с зерновиками, которые оформляют короткие кредиты. Они взяли заем весной, засеяли поле, осенью собрали урожай и вернули деньги. У нас так не получается, у нас минимум потребуется 5 лет, а то и 10, чтобы кредит вернуть. Второе — нам нужен лизинг. Сегодня, по закону, нельзя иметь основное оборудование не в собственности»,— резюмирует эксперт.

Наталья Решетняк

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