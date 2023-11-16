Жительницу Перми, пытавшуюся поджечь военкомат, отправили под домашний арест

Свердловский суд Перми отправил под домашний арест 42-летнюю безработную жительницу города, пытавшуюся поджечь здание военного комиссариата.

Женщина намеревалась бросить в здание комиссариата, расположенного на ул. Вавилов, бутылку с зажигательной смесью вечером 14 ноября. Довести умысел до конца она успела, и была задержана полицейскими. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Известно, что указания о поджоге пермячка получила через мессенджер от неизвестных мошенников. Они же ранее обманом заставили ее оформить на себя и перечислить им кредит в 380 тыс. руб.