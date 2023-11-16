Сотрудников красноярского центра защиты леса будут судить за взятки
Два сотрудника «Центра защиты леса Красноярского края» (филиал ФБУ «Российский центр защиты леса») предстанут перед судом за взятки. Прокурор Красноярского края Роман Тютюник утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд, рассказал ведомственный Telegram-канал.
В материалах следствия указывается, что с 2021-го по 2022 года работники отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга брали взятки от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций. Деньги, которые они получали лично или через посредников, полагались за составление и подписание актов лесопатологического обследования. Документы были необходимы для проведения санитарных рубок в Богучанском, Ирбейской и Кежемском районах. Общая сумма взяток, которая фигурирует в деле, составляет более 5 млн руб.
Подследственные вину не признали. По их мнению, полученные 5 млн руб.— ни что иное, как благодарность от предпринимателей. На недвижимое имущество и автомобили обвиняемых общей стоимостью свыше 8 млн руб. наложен арест.