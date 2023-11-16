«ГАЗ» и КамАЗ поставят в Иркутскую область 109 автобусов в начале 2024 года

Иркутская область получит 109 новых автобусов на маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства региона. Автобусы приобретены с использованием средств казначейского кредита в размере 899 млн руб., общая сумма покупки – 1,4 млрд руб.

«Управляющая компания «Группа ГАЗ» поставит 29 единиц техники малого и среднего класса. Из них восемь автобусов – до конца этого года, 21 – до 1 февраля 2024 года. ПАО «КамАЗ» – 80 автобусов марки «НЕФАЗ», из них 40 в этом году и 40 в следующем», - говорится в сообщении.

Техника должна быть доставлена в регион до 1 февраля 2024 года. Иркутск получит 81 автобус для городских и садоводческих маршрутов, Тулун – шесть, три – Усолье-Сибирское, Братский и Качугский районы; Казачинско-Ленский район – два, Осинский – один.

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Александр Киселев