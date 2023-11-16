Суд освободил из-под домашнего ареста экс-главу района Новосибирской области

Новосибирский областной суд освободил из-под домашнего ареста экс-главу Сузунского района Лилию Некрасову и ее мужа Дмитрия Некрасова, которые обвиняются в мошенничестве. ««Постановление Сузунского райсуда от 16 ноября о продлении Лилии и Дмитрию Некрасовым срока домашнего ареста еще на три месяца (до 16 января 2024 года) было отменено по апелляционной жалобе защиты, супругам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий»,– рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Евгений Старостенко.

По решению суда экс-чиновнице и ее супругу запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, общаться со свидетелями по делу, в том числе с использованием средств связи.

Лилия Некрасова и ее супруг Дмитрий Некрасов находятся под судом по обвинению мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Также экс-главе района вменяется в вину превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

По данным следователей, глава района фиктивно трудоустроила своего супруга в две муниципальные организации, где, как считают правоохранители, он незаконно получил зарплату на сумму около 800 тыс. руб.

Кроме того, Лилия Некрасова, говорится в деле, поручила принять построенный с нарушениями каркас здания очистных сооружений в поселке Сузун. Следствие считает, что чиновница знала, что строительные работы велись коммерческой организацией с нарушениями, однако контракт не расторгла, а оплатила его. В дальнейшем конструкция здания обрушилась, ущерб бюджету составил 7,8 млн. руб.

Лилию Некрасову, которая возглавляла Сузунский район с ноября 2027 года, ее супруга задержали в октябре 2022 года и поместили в СИЗО.

В последующем их отпустили под домашний арест. В середине апреля 2023 года был избран новый руководитель района — им стал Вячеслав Горшков. Его кандидатура была поддержана всеми депутатами районного парламента.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Константин Воронов