Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов перенесли из Петербурга в Москву
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве, а не в Санкт-Петербурге, как планировалось, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Фигуристка Алина Загитова
Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ
Соревнования должны были пройти 2 и 3 декабря в «Юбилейном» в Петербурге. Федерация назначила новое место и даты — чемпионат пройдет в Москве с 19 по 22 января.
Ранее РИА Новости сообщали, что причиной переноса стал концерт комика Павла Воли, который состоится в «Юбилейном» 1 декабря.