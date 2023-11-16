Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов перенесли из Петербурга в Москву

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве, а не в Санкт-Петербурге, как планировалось, сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристка Алина Загитова

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фигуристка Алина Загитова

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

Соревнования должны были пройти 2 и 3 декабря в «Юбилейном» в Петербурге. Федерация назначила новое место и даты — чемпионат пройдет в Москве с 19 по 22 января.

Ранее РИА Новости сообщали, что причиной переноса стал концерт комика Павла Воли, который состоится в «Юбилейном» 1 декабря.

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