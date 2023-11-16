УДС «Молот» взыскал с БК «Парма» 940 тыс. рублей

Краевой арбитражный суд решил взыскать в пользу ООО «Молот», управляющего УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13, с Фонда развития пермского баскетбола «Парма» (учредитель одноименного баскетбольного клуба) 940,4 тыс. руб. Об этом свидетельствует документ резолютивной части решения суда.

Ранее сообщалось, что фонд развития пермского баскетбола «Парма» имеет задолженности перед «Молотом» по четырем договорам аренды помещения дворца спорта в период с 24 августа 2022 года по 28 февраля 2023-го. В июне «Молот» подал в суд исковое заявление о взыскании с Фонда развития пермского баскетбола «Парма» 8,4 млн руб. Впоследствии сумма требований снижалась до 1,8 млн руб. В конечном итоге суд обязал «Парму» заплатить 940,4 тыс. руб.

В БК «Парма» не согласны с решением суда и заявили «Ъ-Прикамье» о намерении оспорить решение.

УДС «Молот» ранее принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». В декабре 2021 года на торгах в рамках банкротства предприятия спортивный объект выкупило АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). В сентябре 2022-го КРПК учредила для управления УДС отдельную компанию — ООО «Молот».

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году, с 2016-го выступает в Единой лиге ВТБ. УДС «Молот» является постоянной площадкой для проведения домашних матчей клуба.