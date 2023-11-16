На набережной Анапы запретят движение электросамокатов

В Анапе планируют запретить движение средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, на набережной курорта. Об этом сообщил замглавы города Артем Моисеев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Будут разработаны схемы пунктов проката и движения самокатов, а также зоны, куда им запретят проезд»,— говорится в сообщении.

Ранее аналогичный запрет ввели в Геленджике с 1 июня текущего года. Полиция штрафует нарушителей на 800 руб. Летом 2020 года использование мобильного транспорта с электродвигателем, а также всех видов самокатов запретили на территории парка «Краснодар» в краевом центре.

Анастасия Донскова

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