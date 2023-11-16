Суд постановил возместить уральцу моральный вред за супружескую измену

Сладковский районный суд Тюменской области постановил выплатить 100 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный вред, который истцу причинил любовник его жены. Об этом рассказала объединенная пресс-служба региональных судов.

Суд установил, что в августе 2022 года истец узнал, что ему изменяет его супруга, но после они помирились. При этом экс-любовник жены неоднократно угрожал ему физической расправой. Во время встречи 17 ноября 2022 года мужчина избил законного супруга. Жена вызвала скорую помощь и пострадавшего доставили в больницу. Из-за телесных повреждений он не смог работать около месяца.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Кроме компенсации за моральный вред, суд постановил взыскать с ответчика более 73 тыс. руб. в счет компенсации утраченного заработка за период нетрудоспособности.

Ирина Пичурина

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