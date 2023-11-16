Возбуждено уголовное дело о гибели четырех вальщиков леса в утонувшем вездеходе

В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства гибели четырех сотрудников геологоразведочной компании. По данным СУ СКР по региону, 15 ноября на территории Ичерского лицензионного участка на реке Ичера провалился под лед вездеход, перевозивший работников компании.

В транспортном средстве находились шесть человек, двоим удалось спастись.Погибшие работали вальщиками леса.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В связи с труднодоступностью места происшествия следственно-оперативная группа доставлена авиатранспортом. Следователи СК проводят осмотр, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего.

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Оксана Павлова