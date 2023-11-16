Налоговая потребовала банкротства новосибирского производителя сельхозтехники

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 17 по региону о признании банкротом ООО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования Сельмаш». Сумма долга предприятия – 6,5 млн руб. Исковое пока не принято к производству.

Компания зарегистрирована в Новосибирской области в 2015 году. Производит технику и сельскохозяйственное оборудование. Выручка в 2022 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 420,9 млн руб., чистая прибыль – 4,6 млн руб. 100% компании принадлежит Владимиру Медведеву, который также возглавляет ООО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод нестандартизированного оборудования».

В прошлом году в СМИ сообщалось, что компания разработала и начала производство

щелевателя-плоскореза для подготовки почвы после сбора урожая, проект был реализован при поддержке областного бюджета.

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Оксана Павлова