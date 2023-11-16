Экопромбанк просит найти имущество бывшего председателя правления и его банкротящейся жены за рубежом

В ходе рассмотрения судебного дела о признании банкротом супруги экс-председателя правления ОАО «Экопромбанк» Татьяны Мазуки банк запросил информацию о наличии у нее и ее супруга Андрея Туева имущества за рубежом. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Туев

Фото: Дмитрий Астахов Андрей Туев

Фото: Дмитрий Астахов

Из документа следует, что 1 ноября Экопромбанк обратился в краевой Арбитражный суд с просьбой обязать ИФНС России по Свердловскому району города Перми представить в суд сведения о наличии у господина Туева и госпожи Мазуки имущества за рубежом, в частности в Республике Кипр, Германии и Израиле, за период с 1 октября 2013 года по настоящее время. Суд определил оставить заявление об истребовании доказательств без движения.

В сентябре суд признал госпожу Мазуку несостоятельной. Татьяна Мазука имела перед Экопромбанком задолженность в размере 56,6 млн руб., не уплаченную свыше трех месяцев. Должница также не предложила собранию кредиторов план реструктуризации своих долгов. Суд решил ввести процедуру реализации имущества госпожи Мазуки сроком на пять месяцев, а также взыскать с нее 6 тыс. руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины. Недавно сообщалось о жалобе госпожи Мазуки в целях оспаривания статуса несостоятельной. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 11 декабря.

Татьяна Мазука возглавляла в Экопромбанке казначейство, кредитный комитет и трудилась заместителем главного бухгалтера. В 2014 году у кредитного учреждения была отозвана банковская лицензия. 2 июня 2016 года Татьяна Мазука вместе с несовершеннолетним сыном вылетела из московского аэропорта Шереметьево в Мюнхен. Больше в Россию госпожа Мазука не возвращалась. По данным «Ъ-Прикамье», сейчас она находится на Кипре.

В декабре 2022 года ОАО «Экопромбанк» обратилось с заявлением о признании банкротом бывшего члена правления кредитной организации Татьяны Мазуки. Сумма долга госпожи Мазуки составила более 56,6 млн руб. Должница являлась также супругой бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, который в октябре прошлого года был осужден к семи годам лишения свободы за хищение средств организации.