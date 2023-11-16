Сенатор Маргарита Павлова на Русском экономическом форуме предложила переориентировать российских женщин с получения высшего образования на рождение детей. По ее словам, это поможет решить демографическую проблему в стране. «Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит их»,— заявила сенатор. Руководитель краснодарской Школы иностранных языков Easyshkola Анастасия Льдокова считает, что данное предложение дискриминирует свободу выбора женщины.



Анастасия Льдокова

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«Россия всегда отличалась трепетным отношением к женщине. Отобрать свободу выбора у женщины противоречит русской природе. По моему мнению, самое главное для женщины — это стать женой, матерью, иметь возможность заниматься любимым делом и постоянно развиваться. Только в этом случае она будет готова рожать и растить детей, передавать им любовь, заботу, уверенность в себе и свой жизненный опыт.

Ни для кого не секрет, что с уменьшением образованности населения увеличивается рождаемость. Но является ли это правильным путем для создания процветающего общества? Ведь увеличение рождаемости — это не конечная цель сильного процветающего общества. Данный подход повлечет за собой новые сложности. Возникнет вопрос, как матери без образования объяснить своему ребенку, что нужно к чему-то стремиться, познавать новое, создавать, развиваться.

Стремление женщин состояться в жизни однозначно отодвигает возраст деторождения, так как преуспеть в нашей стране женщине достаточно нелегко. Здесь недостаточно окончить школу и получить высшее образование с красным дипломом. Очень важно получить первый опыт работы. Но на первом же собеседовании женщину ожидает один каверзный вопрос: «Когда вы планируете завести детей»? Ни одному работодателю не нужна работница в декрете, как не нужна и работница с малолетними, вечно болеющими детьми. А когда дети подрастают, у работодателей возникает вопрос, а почему у работницы так мало опыта работы. Вот и приходится выбирать: либо построить успешную карьеру, либо состояться как мать и жена.

Получение высшего образования с созданием семьи можно совмещать. Могу привести личный пример, где мне пришлось совмещать рождение детей и предпринимательскую деятельность. Да, это было нелегко, но я ни о чем не жалею. Ко мне часто обращаются женщины, которые хотят выучить английский язык, являются потрясающими матерями и развивают свой бизнес. И сожалеют они только о том, что не начали заниматься самообразованием раньше.

Сегодняшние же экономические меры стимулирования рождаемости, на мой взгляд, устарели. Все, что предлагает по этому поводу правительство, сейчас практически не актуально. Причина слабой демографической ситуации — не в экономике, а в обесценивании семейных ценностей. Ни одна женщина не будет рожать детей в одиночку, без крепкой опоры. Современной женщине не хватает уверенности в будущем для себя и детей, уверенности в партнере. Женщина может полагаться только на себя, задыхаясь от многозадачности и постоянной борьбы за право получать высшее образование, высокооплачиваемое место работы, да и зачастую за женское счастье».

Возможно, многие со мной не согласятся. Но я считаю, что для демографического роста нужна стабильность, укрепление семейных ценностей и экономическое стимулирование исконно женских профессий. Таких, как учитель, педагог, воспитатель. Чтобы женщина не конкурировала с мужчинами за место под солнцем, а помогала растить сильную, умную, уверенную в себе молодежь. Если каждый в обществе будет заниматься своим делом, вопрос о повышении демографии отпадет сам собой».

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