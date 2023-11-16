обновлено 07:39
В Красноярском крае в ДТП с двумя фурами погиб 62-летний водитель
В Красноярском крае в столкновении двух грузовых автомобилей MAN и Mercedes погиб 62-летний водитель, сообщает ГИБДД региона.
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По предварительным данным, авария произошла вечером 15 ноября на трассе Р255 «Сибирь» в Рыбинском районе. Водителя MAN зажало кабиной, из автомобиля его достали прибывшие на место сотрудники МЧС. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Водитель Mercedes погиб на месте.
Причины аварии выясняются.